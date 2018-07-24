Власти Москвы сократят сроки строительства домов по реновации с 5 до 3 лет

Процесс строительства жилых домов в рамках столичной программы реновации будет ускорен за счет сокращения бюрократических процедур. Об этом заявил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, речь идет о снижении сроков с пяти до трех лет. Он также отметил, что для старта полноценного строительства уже подобраны 242 площадки.

Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что процесс строительства жилых домов в рамках столичной программы реновации будет ускорен за счет сокращения бюрократических процедур. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского стройкомплекса.

"Сегодня от идеи до сдачи жилого дома на 20 тысяч квадратных метров и несколько тысяч квартир проходит 5 лет. Мы сокращаем эти сроки до 3 - 3,5 лет за счет уменьшения бюрократических процедур", - заявил Хуснуллин.

Он также отметил, что для старта полноценного строительства уже подобраны 242 площадки. Вместе с тем вице-мэр подчеркнул, что поиск свободных участков под застройку продолжается и всего к 2032 году свои жилищные условия улучшит миллион москвичей.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что все участники столичной программы реновации узнают точный график переезда до конца 2019 года. При этом он подчеркнул, что очередность расселения будет зависеть от степени ветхости жилья и наличия площадки для застройки.