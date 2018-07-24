Полуголый житель Тюмени целый час катался по городу в ванне. Видео

Водитель из Тюмени, прокативший местного жителя в прицепленной к машине ванне, получил штраф.

Сотрудники ГИБДД оштрафовали на одну тысячу рублей водителя из Тюмени, который в течение одного часа катал пассажира по улицам города в ванне, прикрепленной к внедорожнику. Об этом сообщила РИА Новости руководитель отдела пропаганды регионального главка ГИБДД Анжела Борисова.

Мужчина прокатился по центральным улицам Тюмени в ванне, прицепленной к автомобилю, в минувшие выходные. По данным местных СМИ, это блогер Эдуард Филиппов. Свой шаг он объяснил желанием собрать больше подписчиков в соцсетях.