ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полуголый житель Тюмени целый час катался по городу в ванне. Видео

12:22
  • вторник
  • 24 июля 2018

Водитель из Тюмени, прокативший местного жителя в прицепленной к машине ванне, получил штраф.

Сотрудники ГИБДД оштрафовали на одну тысячу рублей водителя из Тюмени, который в течение одного часа катал пассажира по улицам города в ванне, прикрепленной к внедорожнику. Об этом сообщила РИА Новости руководитель отдела пропаганды регионального главка ГИБДД Анжела Борисова.

Мужчина прокатился по центральным улицам Тюмени в ванне, прицепленной к автомобилю, в минувшие выходные. По данным местных СМИ, это блогер Эдуард Филиппов. Свой шаг он объяснил желанием собрать больше подписчиков в соцсетях.

Главное сегодня
Катание в ванне по Тюмени
Катание в ванне по Тюмени
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100