Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила предоставить подсудимому право сидеть в зале суда рядом со своим адвокатом и призвала избавиться от клеток. Об этом она сообщила в ходе заседания верхней палаты парламента. Председатель СФ добавила, что необходимо обсудить вопрос восстановления статуса конвойной службы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала избавиться от клеток в зале суда. Об этом она сообщила в ходе заседания верхней палаты парламента.

"Мы хотим, чтобы, как в европейских странах, подсудимый сидел рядом со своими адвокатом за столом в человеческих условиях. Даже в советское время не было этих клеток. Кто их придумал?" - сказала она.

Как передает АГН "Москва", сенаторы поддержали предложение спикера верхней палаты парламента аплодисментами.

Матвиенко также считает, что необходимо обсудить вопрос восстановления статуса конвойной службы. "Давайте сделаем нормальные барьеры, у нас сегодня есть современные технические средства, позволяющие обеспечить безопасность", - заявила она.