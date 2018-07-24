Минздрав представил рейтинг страдающих от ожирения регионов

В Минздраве рассказали, какие регионы России сильнее всего страдают от ожирения. Лидером рейтинга стал Алтайский край - там проблемы с лишним весом отмечаются у 5,5% граждан. Магаданская область на втором месте (3,4%), Курганская - на третьем (2,8%).

В Министерстве здравоохранения представили рейтинг регионов с самыми высокими показателями случаев ожирения среди населения за 2017 год. Об этом сообщает "Русская Планета".

Список возглавил Алтайский край, где проблемы с лишним весом наблюдаются у 5,5 процента граждан. Второе место заняла Магаданская область с показателем в 3,4 процента. Тройку замкнула Курганская область, где ожирением страдают 2,8 процента жителей.

Также отмечается, что в Ненецком автономном округе в 2016 году случай ожирения выявили только у одного человека, но в 2017 их стало уже 536.

Согласно официальным данным, в России избыточный вес зафиксирован у 1,3 процента населения страны.