ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав представил рейтинг страдающих от ожирения регионов

12:39
  • вторник
  • 24 июля 2018

В Минздраве рассказали, какие регионы России сильнее всего страдают от ожирения. Лидером рейтинга стал Алтайский край - там проблемы с лишним весом отмечаются у 5,5% граждан. Магаданская область на втором месте (3,4%), Курганская - на третьем (2,8%).

В Министерстве здравоохранения представили рейтинг регионов с самыми высокими показателями случаев ожирения среди населения за 2017 год. Об этом сообщает "Русская Планета".

Список возглавил Алтайский край, где проблемы с лишним весом наблюдаются у 5,5 процента граждан. Второе место заняла Магаданская область с показателем в 3,4 процента. Тройку замкнула Курганская область, где ожирением страдают 2,8 процента жителей.

Также отмечается, что в Ненецком автономном округе в 2016 году случай ожирения выявили только у одного человека, но в 2017 их стало уже 536.

Согласно официальным данным, в России избыточный вес зафиксирован у 1,3 процента населения страны. 

Читайте также:
Главное сегодня
Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав РФ)
Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав РФ)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100