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В больнице им. Иноземцева 99-летнему пациенту установили эндопротез

15:04
  • вторник
  • 24 июля 2018

В городской клинической больнице имени Иноземцева успешно сделали операцию по протезированию тазобедренного сустава очень пожилому пациенту. Он сломал шейку бедра накануне своего 100-летнего юбилея. Хирургическое вмешательство пенсионер перенёс отлично и сейчас проходит период реабилитации.

На пороге столетнего юбилея этот отважный человек заново учится ходить. Он поступил в 36-ю московскую больницу с типичным для его возраста диагнозом - закрытый перелом шейки бедра. Шел из магазина, на лестничной площадке оступился и упал. Хорошо, что соседи помогли.

Две недели назад Валентина Вуколовича прооперировали. Врачи опасались: как он перенесет наркоз и первый самый сложный этап восстановления. Сердце пожилого пациента могло не выдержать такой нагрузки.

"Естественно, у нас была определенная настороженность. Но для меня и для моих коллег самое главное - это настрой пациента. Если пациент стремится выздоравливать, вставать - и настроен положительно – это, конечно, 80-90 процентов успеха", - рассказал заведующий 2-м травматологическим отделением Артак Чарчян.

Хирурги проделали поистине ювелирную работу. Установили больному современный эндопротез. Сделали все так, что ветеран очнулся после наркоза без боли. И долго не мог поверить, что перенес операцию. 

Первые несколько дней после операции для пенсионера были самыми тяжелыми. Даже сидел с трудом. Зато теперь - прогресс налицо. После лечения в стационаре пациента продолжит наблюдать на дому врач патронажной службы. В планах у Валентина Вуколовича - поправить здоровье. Научиться ходить без посторонней помощи. И встретить вековой юбилей в кругу родных и близких.

Юлия Степина, "ТВ Центр", Москва.

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