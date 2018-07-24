Жительницу Хакасии обвинили в экстремизме из-за поста в соцсети

ФСБ обвинила 30-летнюю жительницу Хакасии Лидию Баинову в публичном призыве к насилию против "представителей русского этноса". Речь идет о посте женщины в социальной сети "ВКонтакте", в котором Баинова рассказала о притеснении местных жителей в регионе.

В Хакасии ФСБ расследует уголовное дело об экстремизме в отношении жительницы Абакана Лидии Баиновой. Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к экстремистской деятельности", ей предъявлено обвинение.

"В начале года Баинова разместила в соцсети "ВКонтакте" пост о том, что права хакасов, как она считает, ущемляются. Пост широко обсуждался в интернете. Была проведена психолингвистическая экспертиза, которая выявила в тексте поста признаки экстремизма", - рассказал "Интерфаксу" представитель УФСБ по Хакасии.

По словам адвоката Владимира Васина, который выступает защитником обвиняемой, причиной уголовного преследования Баиновой послужил ее пост в соцсети, в котором Баинова рассказала о притеснении местных жителей в регионе.​ При этом следствие, по его словам, считает, что она опубликовала этот пост "с целью призыва неограниченного круга лиц к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса".

Васин рассказал РБК, что Баинова написала о случае, когда в игровой комнате одного из заведений Абакана дети сказали, что "вход туда только русским". "В тексте, размещенном Баиновой в соцсети, присутствует лишь ее точка зрения по наболевшему вопросу", - заявил адвокат. Баинова свою вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с ее общественной деятельностью по защите хакасской культуры.

Баинова известна в Хакасии как популяризатор хакасской культуры. Она участвует в национальных культурных фестивалях, активно выступает за сохранение народных традиций и языка.