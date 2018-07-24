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Эрдоган назвал Израиль "самой расистской страной"

13:10
  • вторник
  • 24 июля 2018

После принятия 19 июля израильским парламентом закона о еврейском характере Государства Израиль президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что этот документ призван притеснять и изолировать палестинцев. Он также назвал Израиль "фашистской и расистской страной".

Принятый парламентом Израиля закон о еврейском характере государства вызвал негодование у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Его слова приводит ТАСС.

"Новый израильский закон призван и далее притеснять и изолировать палестинцев. Израиль является самой сионистской, фашистской и расистской страной", - заявил Эрдоган.

Вызвавший гнев президента Турции закон был принят Кнессетом 19 июля. Согласно тексту документа, в основном законе закрепляется статус Израиля как национального государства еврейского народа, а также характер Израиля как еврейского и демократического государства. В законе также определяются символы государства, Иерусалим закрепляется как столица Израиля, а иврит - как государственный язык.

Вместе с тем в законе подчеркивается, что развитие еврейских поселений является национальным интересом, который необходимо поощрять.  

Ранее главы МИД и Генштаба России Сергей Лавров и Валерий Герасимов обсудили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке. Особенное внимание было уделено Сирии. Также стороны подтвердили важность скоординированных усилий по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны.

20 июля Израиль и ХАМАС обменялись ударами. Комментируя произошедшее, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что, если будет необходимо, "Израиль ударит еще сильнее".

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