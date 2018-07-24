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Число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до 60

13:15
  • вторник
  • 24 июля 2018

В результате лесных пожаров в Греции погибли 60 человек. Уточненные данные приводят местные СМИ. Ранее сообщалось о 50 жертвах.

Жертвами лесных пожаров в Греции стали 60 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческое телевидение.

Как рассказал мэр портового города Рафина Эвангелос Бурнус, число погибших продолжает расти. Ранее сообщалось о 50 жертвах.

Пожары бушуют в трех районах области Аттика. Огнем охвачены леса в районе городов Кинета и Каламос и в восточной Аттике. Накануне крупные пожары возникли в области Коринфия и на полуострове Пелопоннес, а также на Крите.

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