Число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до 60

В результате лесных пожаров в Греции погибли 60 человек. Уточненные данные приводят местные СМИ. Ранее сообщалось о 50 жертвах.

Жертвами лесных пожаров в Греции стали 60 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческое телевидение.

Как рассказал мэр портового города Рафина Эвангелос Бурнус, число погибших продолжает расти. Ранее сообщалось о 50 жертвах.

Пожары бушуют в трех районах области Аттика. Огнем охвачены леса в районе городов Кинета и Каламос и в восточной Аттике. Накануне крупные пожары возникли в области Коринфия и на полуострове Пелопоннес, а также на Крите.