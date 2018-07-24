ФСИН создаст комиссии для проверки случаев применения силы к заключенным

ФСИН повсеместно создаст комиссии для проверки случаев необоснованного применения силы в местах заключения. Ранее СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники ярославской колонии №1 жестоко избивают заключенного Евгения Макарова. Шесть сотрудников колонии были задержаны.

В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний сообщили о готовящемся повсеместном создании комиссий для проверки случаев необоснованного применения силы к заключенным. Об этом пишет ТАСС.

"При выявлении превышения полномочий сотрудниками уголовно-исполнительной системы каждому случаю будет дана соответствующая правовая оценка, и в отношении виновных лиц приняты строгие меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее средства массовой информации опубликовали видеозапись, на которой сотрудники ярославской колонии №1 жестоко избивают и обливают водой заключенного Евгения Макарова. Инцидент произошел 29 июня 2017 года. После публикации видео шесть сотрудников колонии были задержаны.

В настоящее время СУ СКР по Ярославлю проводит доследственную проверку в отношении следователя Родиона Свирского, который в 2017 году отказал в возбуждении уголовного дела по факту пыток в Ярославской колонии. Позднее председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал, что в 2017 году было около 10 отказов в возбуждении уголовного дела о пытках в колонии №1 Ярославля.