Суд арестовал подозреваемого в гибели детей под Астраханью

Суд арестовал мужчину, который управлял перевернувшейся лодкой под Астраханью. Жертвами катастрофы в воскресенье стали трое детей. Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Предварительно, лодочник находился под воздействием наркотиков.

Суд арестовал лодочника, главного подозреваемого по делу о гибели детей на реке Бузан под Астраханью, передает "Интерфакс".

"По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал помощник главы управления Следственного комитета по региону Андрей Хегай.

По предварительным данным СК, 22 июля местный житель 1991 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, взял у знакомого лодку, типа "Южанка", чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области.

Во время переправы лодочник совершил резкий маневр, и плавсредство опрокинулось. Дети оказались в воде. Троих спасти не удалось. Трагедия произошла в 10-15 метрах от берега.