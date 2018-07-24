ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд арестовал подозреваемого в гибели детей под Астраханью

14:06
  • вторник
  • 24 июля 2018

Суд арестовал мужчину, который управлял перевернувшейся лодкой под Астраханью. Жертвами катастрофы в воскресенье стали трое детей. Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Предварительно, лодочник находился под воздействием наркотиков.

Суд арестовал лодочника, главного подозреваемого по делу о гибели детей на реке Бузан под Астраханью, передает "Интерфакс".

"По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал помощник главы управления Следственного комитета по региону Андрей Хегай.

По предварительным данным СК, 22 июля местный житель 1991 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, взял у знакомого лодку, типа "Южанка",  чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области.

Во время переправы лодочник совершил резкий маневр, и плавсредство опрокинулось. Дети оказались в воде. Троих спасти не удалось. Трагедия произошла в 10-15 метрах от берега.

Читайте также:
Главное сегодня
Поисковая операция на реке Бузан в Астраханской области
Поисковая операция на реке Бузан в Астраханской области
При опрокидывании лодки в Астраханской области погибли трое детей
При опрокидывании лодки в Астраханской области погибли трое детей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100