ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил кабмину проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин

14:39
  • вторник
  • 24 июля 2018

Российскому правительству поручено проработать вопрос о строительстве моста на остров Сахалин. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

Владимир Путин во вторник в Кремле провёл рабочую встречу с губернатором Сахалинской области. Олег Кожемяко доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе, передает "ТВ Центр".

Положительная динамика наблюдается по многим направлениям. Прежде всего, в здравоохранении. Демографические показатели говорят сами за себя. За последние годы выросла рождаемость. Кроме того, в полтора раза увеличилось число многодетных семей. Отдельно на встрече была затронута тема строительства моста на Сахалин.

Путин: Вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком давно обсуждается, десятилетиями. И, как пишут ваши депутаты в письме, это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей – можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно. Это привело бы и к развитию севера Хабаровского края, потому что нужно делать подходы. Я поручил правительству проработать все это. Посмотрим.

Кожемяко: Спасибо.

Путин: Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику.

Главное сегодня
Владимир Путин и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко
Владимир Путин и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100