Путин поручил кабмину проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин

Российскому правительству поручено проработать вопрос о строительстве моста на остров Сахалин. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

Владимир Путин во вторник в Кремле провёл рабочую встречу с губернатором Сахалинской области. Олег Кожемяко доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе, передает "ТВ Центр".

Положительная динамика наблюдается по многим направлениям. Прежде всего, в здравоохранении. Демографические показатели говорят сами за себя. За последние годы выросла рождаемость. Кроме того, в полтора раза увеличилось число многодетных семей. Отдельно на встрече была затронута тема строительства моста на Сахалин.

Путин: Вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком давно обсуждается, десятилетиями. И, как пишут ваши депутаты в письме, это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей – можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно. Это привело бы и к развитию севера Хабаровского края, потому что нужно делать подходы. Я поручил правительству проработать все это. Посмотрим.

Кожемяко: Спасибо.

Путин: Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику.