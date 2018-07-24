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В ЦНИИмаш проверят охрану и режим секретности

13:59
  • вторник
  • 24 июля 2018

В головном институте Роскосмоса ЦНИИмаш внутренняя комиссия проверит охрану, режим секретности и уровень антитеррористичесих мер. Результаты проверки будут готовы через неделю. Ранее в СМИ сообщалось, что сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева арестовали по обвинениям в госизмене.

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил, что головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш проверит специальная внутренняя комиссия. Его слова приводит ТАСС.

"По режиму секретности, по охране, по антитеррору - комплекс проверочных мероприятий", - отметил Устименко.

Ожидается, что результаты проверки будут готовы через неделю.

Ранее в СМИ сообщалось, что сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева арестовали по обвинениям в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО. Позднее был арестован второй подозреваемый. Кудрявцев обвинения не признает.

До этого заявление об увольнении написал директор аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон. Это произошло спустя день после того, как ФСБ начала следственные действия в рамках уголовного дела о государственной измене в ракетно-космической отрасли.

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