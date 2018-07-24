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Сотрудника брянской колонии задержали за пытки заключенного

14:18
  • вторник
  • 24 июля 2018

Следственный комитет сообщил о задержании сотрудника исправительной колонии в Брянской области. Его подозревают в пытках, которые привели к смерти заключенного. Новое задержание сотрудника ФСИН произошло на фоне скандала в ярославской колонии, где тюремщики жестоко избили заключенного.

В Брянской области задержан сотрудник исправительной колонии №6. Его подозревают в применении насилия в заключенного, которое привело к смерти мужчины, сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным следствия, в минувшее воскресенье заместитель дежурного помощника начальника ИК-6 УФСИН, применяя насилие, заковал заключенного в наручники и завязал его лицо тканью. В результате тот скончался от удушья.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Новый случай применения насилия произошел на фоне скандала в ярославской колонии №1, где группа сотрудников учреждения жестоко избила заключенного. Задержаны шестеро тюремщиков. После этого ФСИН решила создать специальную комиссию, которая проверит все случаи применения насилия в отношении заключенных.

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