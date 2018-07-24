Российские военные не будут изымать у населения автомобили

В Минобороны России заявили об отсутствии планов изымать у населения автомобили, комментируя заметку из "Известий" о том, что перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения, планируется изменить. Российские военные заявили, что у них достаточно автомобильной техники.

Вооруженные силы России обладают достаточным количеством штатного автомобильного транспорта, заявили в Минобороны, поэтому изымать ее у граждан и организаций не планируется.

"Никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан и организаций вносимые изменения не предусматривают", - цитирует "Интерфакс" сообщение департамента информации МО.

Ранее газета "Известия" сообщила, что перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения, планируется изменить. В заметке издания говорилось, что новый приказ МО предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей.

В свою очередь, в военном ведомстве на это заявили, что проект упомянутого "Известиями" приказа "уточняет лишь порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах".