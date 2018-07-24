В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам пожаров

В Греции растёт число жертв в результате лесных пожаров. В списке погибших уже более 60 человек. Много пострадавших, том числе маленькие дети. Люди в панике обзванивают больницы, надеясь найти родственников, которые не выходят на связь. Власти Греции объявили в стране трехдневный траур.

В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам лесных пожаров. Такое решение принял премьер-министр страны Алексис Ципрас, пишет ТАСС.

По его словам, вся Греция скорбит. Ципрас подчеркнул, что никто не останется без помощи. Также он поблагодарил иностранных лидеров, которые предложили свою помощь в борьбе с пожарами.

Лесные пожары бушуют в нескольких регионах страны, в том числе в восточных и западных пригородах Афин. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали уже 60 человек, более 150 пострадали. В борьбе с пожарами задействованы сотни пожарных. Помощь в ликвидации последствий предложил президент России Владимир Путин.