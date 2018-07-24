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Меркель обсудила с Лавровым и Герасимовым Сирию и Украину

14:40
  • вторник
  • 24 июля 2018

В Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД страны Хайко Маас встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой Генштаба Валерием Герасимовым. Обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии, а также украинский кризис.

В Берлине 24 июля канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас встретились с главой МИД России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Об этом сообщает ТАСС.

"В центре внимания находились ситуация на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии. Кроме того, обсуждался конфликт на востоке Украины", - рассказала представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

Днем ранее Лавров и Герасимов обсудили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке. Тогда особенное внимание также было уделено Сирии. Кроме того, стороны подтвердили важность скоординированных усилий по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны.

24 июля стало известно, что сирийские беженцы покидают лагерь в Джебабе и возвращаются в родные места, освобожденные от боевиков. Сейчас в пункте временного проживания остаются около 150 семей, большинство из них выходцы из провинции Дераа. Им оказывается вся необходимая помощь.

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