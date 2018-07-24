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Голикова предложила индексировать пенсии ежегодно с 1 января

14:54
  • вторник
  • 24 июля 2018

На борьбу с онкологическими заболеваниями в рамках специального нацпроекта правительство в ближайшие три года выделит 330 миллиардов рублей. Об этом Татьяна Голикова рассказала на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Вице-премьер Татьяна Голикова во вторник сообщила, что сейчас готовится новый бюджет фонда социального страхования с учетом изменений в пенсионном законодательстве. Выделяются средства на оплату больничных листов и других пособий, передает "ТВ Центр".

Помимо этого, Голикова предложила предусмотреть дополнительные расходы на реабилитацию и санаторно-курортное лечение для работников старшего возраста. Она также рассказала о новом порядке индексации пенсии, перерасчет будет производиться раз в год - 1 января.

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