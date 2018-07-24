Деловая программа МУФ-2018 привлекла 7 тыс участников из 68 стран

Сергей Собянин во вторник подвел основные итоги проведения Московского урбанистического форума. Мэр столицы отметил, что мероприятие посетили семь тысяч участников из 68 стран.

Деловая программа VIII Московского урбанистического форума (МУФ ) привлекла порядка семи тысяч участников из 68 стран. Об этом сообщили АГН "Москва" в пресс-службе мэра Москвы.

Там отметили, что в рамках деловой программы форума было организовано 87 мероприятий. Выступили 416 спикеров, в том числе 125 иностранных экспертов, которые рассказали о современных тенденциях развития мировых мегаполисов.

Форум впервые посетил президент России Владимир Путин.