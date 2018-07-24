ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Деловая программа МУФ-2018 привлекла 7 тыс участников из 68 стран

14:55
  • вторник
  • 24 июля 2018

Сергей Собянин во вторник подвел основные итоги проведения Московского урбанистического форума. Мэр столицы отметил, что мероприятие посетили семь тысяч участников из 68 стран.

Деловая программа VIII Московского урбанистического форума (МУФ ) привлекла порядка семи тысяч участников из 68 стран. Об этом сообщили АГН "Москва" в пресс-службе мэра Москвы.

Там отметили, что в рамках деловой программы форума было организовано 87 мероприятий. Выступили 416 спикеров, в том числе 125 иностранных экспертов, которые рассказали о современных тенденциях развития мировых мегаполисов.

Форум впервые посетил президент России Владимир Путин.

Новости по теме
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100