Путин в конце июля посетит ЮАР для участия в саммите БРИКС

Владимир Путин посетит юбилейный саммит БРИКС в ЮАР 26-27 июля. Там главы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки рассмотрят состояние и перспективы сотрудничества в рамках группы на различных направлениях. Также будут обсуждаться вопросы мировой и региональной повестки дня.

Президент России Владимир Путин 26-27 июля посетит Южно-Африканскую Республику для участия в десятом саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Главы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки рассмотрят состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях", - рассказали в пресс-службе Кремля.

Там также отметили, что президенты входящих в группу пяти стран затронут темы мировой и региональной повестки дня. В частности, будут обсуждаться перспективы совместного противостояния современным угрозам.

Ранее председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил Владимиру Путину телеграмму с просьбой помочь прекратить гражданскую войну в Йемене и обеспечить стабильность в регионе. В послании также отмечалось, что Саудовская Аравия наращивает военную мощь.

24 июля Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - стороны обсудили вопросы ЕАЭС и двустороннего сотрудничества.