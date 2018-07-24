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Разведка Германии не нашла российского вмешательства в выборы в Бундестаг

15:25
  • вторник
  • 24 июля 2018

Разведка Германии на нашла подтверждения вмешательства российских выборов в ход выборов в Бундестаг 2017 года.

Подозрения о вмешательстве российских хакеров в ход выборов в немецкий Бундестаг в 2017 году не нашли подтверждения. Об этом говорится в докладе контрразведки Германии, пишет РИА Новости.

"После российских мероприятий по вмешательству в президентские выборы в США и Франции, а также многочисленных российских кибератак на германский бундестаг, политиков, партии и политические фонды опасения о вмешательстве России в германскую избирательную кампанию в конечном итоге не оправдались", - говорится в докладе.

В ведомстве отметили, что спад "российской киберактивности" снижался по мере приближения выборов.

Западные политики регулярно обвиняют неких российских хакеров, действующих якобы по указанию Кремля, во вмешательстве в ход выборов в различных странах. Москва подобные утверждения постоянно отвергает.

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Разведка Германии не нашла российского вмешательства в выборы в Бундестаг
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