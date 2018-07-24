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Два человека погибли из-за падения легкомоторного самолета под Москвой

16:06
  • вторник
  • 24 июля 2018

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Zlin 326 в Подмосковье. Причины аварии устанавливаются.

В Серпуховском районе Подмосковья потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На борту находились два человека. Они погибли. На земле разрушений нет.

Причины аварии устанавливаются. На месте происшествия работают экстренные службы.

В правоохранительных органах уточнили, что аварию потерпел двухместный самолет марки Zlin 326.

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