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Скончался один из авторов Конституции России Вениамин Яковлев

16:21
  • вторник
  • 24 июля 2018

Не стало советника президента России Вениамина Яковлева. Он скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Заслуженный юрист РСФСР известен еще и, как один из авторов Конституции России.

Советник президента России Вениамин Яковлев, который в начале 1990-х работал в коллективе авторов над текстом Конституции, скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Ассоциации юристов России.

Там отметили, что заслуженный юрист РСФСР умер после продолжительной болезни. Также Ассоциация юристов выразила соболезнования родным и близким Яковлева.

С 1989 по 1991 год Вениамин Яковлев был министром юстиции СССР. Также с 1990 по 1991 год он был главным государственным арбитром Советского Союза и председателем Высшего арбитражного суда страны. В конце 1991 года он занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. В апреле 1992 года Яковлев возглавил Высший Арбитражный Суд.

С 31 января 2005 года до последних дней жизни он занимал должность советника президента России.

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