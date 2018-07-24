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Практические аспекты визита Путина в Вашингтон будут обсуждаться позже

16:27
  • вторник
  • 24 июля 2018

Практические аспекты визита Владимира Путина в Вашингтон будут обсуждаться позднее. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, главы России и США могут встретиться и на саммите G20 в Аргентине, и на других международных форумах, где будут присутствовать оба лидера.

Практические аспекты визита Владимира Путина в Вашингтон будут обсуждаться позднее. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.

Он напомнил, что на встрече президентов России и США в Хельсинки дальнейшие контакте Путина и Трампа не обсуждались, однако спустя несколько дней советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон передал предложение провести новую встречу в Вашингтоне. Для организации новых переговоров с Болтоном может встретиться секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

При этом Ушаков отметил, что Путин и Трамп могут провести встречу на полях саммита G20 в Аргентине, и на других международных мероприятиях, где будут присутствовать оба лидера.

"Есть и другие варианты, которые, как мне представляется, могут быть рассмотрены нашими лидерами. Это встреча лидеров "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. Может быть и другие международный форумы, в которых примут участие Трамп и Путин, возможность их встречи там тоже наверняка будет обсуждаться", - сказал помощник президента России.

Он также не стал раскрывать ряд подробностей встречи Путина и Трампа в Хельсинки. В частности, Ушаков не прокомментировал то, насколько настойчиво американский президент затрагивал тему якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США.

"Я бы хотел уйти от комментария по этому вопросу, поскольку это слишком разогретая тема, любой комментарий вызовет негативную реакцию, поэтому я бы воздержался. Вы знаете, какая атмосфера вокруг итогов встречи в Америке. Сейчас надо подождать, чтобы пыль осела, а потом можно будет в деловом ключе все эти вопросы обсуждать, но не сейчас", - сказал он.

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