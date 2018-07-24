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Шойгу: НАТО разрушает систему безопасности в мире

16:37
  • вторник
  • 24 июля 2018

НАТО продолжает наращивать контингент войск в Восточной Европе, а также количество боевой авиации, принимающей участие в учениях, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, действия альянса ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире.

Россия примет меры в ответ на активное сотрудничество Швеции и Финляндии с НАТО. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, пишет "Интерфакс". По его словам, это вызывает беспокойство в Москве. Шойгу напомнил, что в мае был подписан договор, который позволил Стокгольму и Хельсинки участвовать в учениях альянса и использовать его системы управлением войсками.

"Взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран. Такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождают еще большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры", - заявил Шойгу.

Не способствует сотрудничеству и продолжающееся наращивание контингентов войск НАТО в Восточной Европе. По словам Шойгу, их численность за последние четыре года увеличилась с 2 до 15 тысяч человек.

"С начала года проведено уже свыше 100 учений, в которых участвовало до 80 тысяч военнослужащих. При этом численность личного состава, ежегодно привлекаемого к серии учений за пять лет выросла в 10 раз, а количество боевой авиации - с 11 единиц до 101", - сказал министр.

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