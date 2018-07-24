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Один из летчиков сбитого Израилем самолета ВВС Сирии погиб

16:56
  • вторник
  • 24 июля 2018

​Летчик истребителя "Сухой" ВВС Сирии погиб в результате ракетной атаки со стороны ПВО Израиля. Судьба второго летчика остается неизвестной. В Израиле напомнили, что неоднократно требовали, чтобы самолеты других стран 24 июля не входили несанкционированно в воздушное пространство страны.

Один из летчиков сбитого Израилем самолета ВВС Сирии погиб. Судьба второго остается неизвестной, передает РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

"Пилот "Сухого", полковник Омран Мури погиб. Судьба второго пилота неизвестна", - отметил собеседник агентства.

Между тем, представитель армии обороны Израиля напомнил, что израильтяне в течение вторника неоднократно предупреждали, чтобы иностранные самолеты не входили несанкционированно в воздушное пространство страны.

"Мы в течение вторника на нескольких языках и разными путями выступали с предупреждениями не проникать на нашу территорию. Сирийский самолет взлетел с базы Т4 в Сирии и быстро полетел в сторону Израиля, пока не был сбит", - приводит его слова "Интерфакс".

Ранее стало известно, что ПВО Patriot армии обороны Израиля сбили сирийский истребитель модели "Сухой" над территорией еврейского государства. Израильская сторона утверждает, что он нарушил воздушное пространство страны и углубился туда на два километра. Однако в Сирии отмечают, что самолет находился над ее территорией в момент израильской атаки.

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