Сергей Собянин зарегистрировал еще 22 доверенных лица

Мэр Москвы Сергей Собянин зарегистрировал еще 22 человека в качестве своих доверенных лиц на предстоящих выборах главы города. В число доверенных лиц, в частности, вошли режиссер Сергей Бондарчук, певцы Дмитрий Маликов, Александр Буйнов, Сергей Мазаев, Марк Тишман.

Кандидат в мэры Москвы и действующий глава города Сергей Собянин зарегистрировал еще 22 человека в качестве своих доверенных лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Московской городской избирательной комиссии Риму Кузнецову.

"Поступили документы от кандидата на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о назначении доверенных лиц в количестве 22 человек. Все документы поданы в соответствие с требованиями закона. В связи с этим предлагается зарегистрировать доверенных лиц", — отметила Кузнецова.

В число доверенных лиц вошли режиссер Сергей Бондарчук, директор Московского зоопарка Светлана Акулова, актер театра и кино Александр Олешко, певцы Дмитрий Маликов, Александр Буйнов, Сергей Мазаев, Марк Тишман, актриса Яна Поплавская, музыкант и основатель арт-группы "Хор Турецкого" Михаил Турецкий.

Кроме того, в списке доверенных лиц уже оказались телеведущая Елена Малышева, актер Юрий Куценко, худрук Московского театра под руководством Табакова Владимир Машков, художественный руководитель МДИ имени Ермоловой Олег Меньшиков.

Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал 130 человек в качестве доверенных лиц Сергея Собянина. В их числе певица Полина Гагарина, режиссер Никита Михалков, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а также президент международного союза КВН Александр Масляков.