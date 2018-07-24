Число жертв пожаров в Греции превысило 70 человек

Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 74 человек. Такую информацию местным СМИ предоставила пожарная служба.

Число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 74 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

BREAKING: Greece: Fire service says death toll from forest fires near Athens increases to 74.

— The Associated Press (@AP) 24 июля 2018 г.

"Греция: Пожарная служба сообщила о росте жертв лесных пожаров вблизи Афин до 74 человек", - говорится в сообщении.

Информацию подтвердили в пожарной службе Греции. По данным пресс-службы ведомства, 164 взрослых и 23 ребенка находятся в больницах.

Два главных лесных пожара начались в понедельник: один недалеко от города Кинета к западу от Афин, другой – к северо-востоку от порта Рафина. Штормовые ветра усилили возгорание. Стихия уничтожает автомобили, дома и леса. Среди погибших много семей или знакомых, которые спасались от пожара вместе. Некоторые сгорели, обнимая друг друга.

К борьбе с пожарами привлечены сотни спасательных бригад, в том числе из соседних стран. Многих людей эвакуировали по воде с пляжей, куда они убежали спасаясь от пожара.