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Число жертв пожаров в Греции превысило 70 человек

17:58
  • вторник
  • 24 июля 2018

Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 74 человек. Такую информацию местным СМИ предоставила пожарная служба.

Число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 74 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

"Греция: Пожарная служба сообщила о росте жертв лесных пожаров вблизи Афин до 74 человек", - говорится в сообщении.

Информацию подтвердили в пожарной службе Греции. По данным пресс-службы ведомства, 164 взрослых и 23 ребенка находятся в больницах.

Два главных лесных пожара начались в понедельник: один недалеко от города Кинета к западу от Афин, другой – к северо-востоку от порта Рафина. Штормовые ветра усилили возгорание. Стихия уничтожает автомобили, дома и леса. Среди погибших много семей или знакомых, которые спасались от пожара вместе. Некоторые сгорели, обнимая друг друга. 

К борьбе с пожарами привлечены сотни спасательных бригад, в том числе из соседних стран. Многих людей эвакуировали по воде с пляжей, куда они убежали спасаясь от пожара. 

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