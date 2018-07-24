На Украине раскрыли новый план по "возвращению Крыма"

Новый план президента Украины Петра Порошенко по "возвращению" Крыма предполагает формирование отдельных подразделений ВСУ, состоящих из переселенцев с полуострова для его дальнейшего "освобождения". Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Президент Украины Пётр Порошенко рассчитывает вернуть и "реинтегрировать" Крым к декабрю 2019 года.

Как отметил в своем Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, соответствующий план был разработан "постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым" Борисом Бабиным и одобрен 20 июня.

При этом, Журавко подчеркнул, что "это не вымысел кого-либо, а конкретная задача, поставленная в документе".

Согласно этому документу, Киев хочет собрать и представить "доказательства нарушения прав человека в Крыму", искать улики против России для подкрепления исков в Международный уголовный суд, а также поддерживать деятельность международной платформы "Друзья деоккупации Крыма". Кроме того, киевские власти намерены финансировать проукраинские структуры и организации на полуострове.

А еще Украина рассчитывает сформировать отдельные подразделения ВСУ, состоящие из переселенцев из Крыма для дальнейшего "освобождения" полуострова.

Однако финансовые средства для этого, по словам Журавко, у Киева отсутствуют.

Крым вернулся в состав России после проведённого там в марте 2014 года референдума. В ходе плебисцита большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.