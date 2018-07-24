1030-летие Крещения Руси: торжества пройдут в храмах по всему миру

Впервые в новейшей истории России в день 1030-летия крещения Руси будет совершена литургия на Соборной площади Кремля. Богослужение проведут два патриарха - Московский и всея Руси Кирилл, а также Александрийский Феодор II. Празднования продолжит крестный ход и молебен у памятника князю Владимиру на Боровицком холме. Торжества в честь годовщины Крещения Руси 28 июля пройдут в православных храмах по всему миру.

Крещение Руси — события подобного масштаба, по мнению ученых, легко занимают место на страницах учебников истории, но при этом, увы, теряют в драматизме, как говорят, утрачивают нерв. Лишь обращение к первоисточникам, рукописям и свидетельствам современников тех событий дает возможность понять, как князь Владимир шел к историческому выбору. И как, сделав его, произнес: "Я был зверь, а стал человек", осознав ценности, которые привнесло христианство.

"Мне кажется, что вот эта перемена, которая произошла в личности, она характеризует и те перемены, которые произошли с народом. Вот то, что для нас сегодня является, безусловно, важным - милосердие, сострадание к другому человеку, готовность помочь, готовность принять людей других взглядов, даже другой веры - оно у нас в крови, как мы говорим, связано именно с тем, что когда-то Русь приняла крещение. Второй момент, который я бы хотел отметить, это то, что в киевской крещальной купели родились ныне существующие братские народы. Это народы исторической Руси", - говорит глава Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

1030 лет вместе. Отмечать такой праздник, конечно же, следует сообща. Масштабные торжества запланированы в Москве, Киеве, Минске, а еще в Кишиневе и ряде других городов ближнего и дальнего зарубежья. Центром юбилейных мероприятий станет российская столица. По этому случаю в Москву приедут представители десяти поместных церквей, в том числе предстоятель одной из древнейших - Александрийской православной церкви, патриарх Александрийский и всея Африки Феодор. 28 июля в 9:30 утра на Соборной площади Кремля начнется праздничное богослужение. Затем колонна верующих через Боровицкие ворота пройдет крестным ходом на Боровицкий холм, где к людям обратится патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Вся Русская православная церковь будет оглашена звоном колоколов. По московскому времени в 12:15 начнется звон колоколов во всех храмах Москвы и Подмосковья, начиная с колокольни храма Ивана Великого. Этот звон традиционно проводится в этот день в московских храмах. И, конечно, общее звучание колоколов добавит нам радости в этот замечательный юбилейный день", - сообщил руководитель пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков.

Еще несколько лет назад патриарх отмечал день крещения Руси в Киеве - городе-колыбели русского православия, совершал богослужение и крестный ход со своей паствой. Это было традицией, которая прервалась из-за амбиций украинских политиков.

"Русская православная церковь - это не церковь Российской Федерации. Это церковь, которая окормляет своих верующих во многих странах. Прежде всего, это, конечно, как я уже сказал, страны исторической Руси. Та проблема, которую пытаются поставить политические силы о своей церкви, украинской церкви, эта проблема надуманная, потому что существует УПЦ, которая входит в состав большой РПЦ. И кроме политических амбиций и человеческих страстей нет никаких серьезных и несерьезных, нет никаких канонических оснований или духовных, если хотите, оснований для того, чтобы это единство взять и разорвать", - говорит Легойда.

27 и 28 июля в Киеве тоже будет праздник. На Владимирской горке у памятника князю-крестителю Руси предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий совершит богослужение, затем пройдет крестный ход. Божественная литургия состоится и в Киево-Печерской лавре. Не исключено, что радикалы попытаются сорвать торжества. Украинские спецслужбы уже попытались ограничить число паломников, собирающихся в Киев. Транспортным компаниям в Ровно, Черкассах, Херсоне и других городах пригрозили лишением лицензий, если они будут перевозить людей на праздничные мероприятия в Киев. Но верующие все равно собираются в столицу. Многие помнят, как два года назад всеукраинский крестных ход накануне дня крещения Руси объединил более 100 тысяч человек по всей стране.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".