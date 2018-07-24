"Вы все фейк": чем запомнится покончившая с собой основательница Femen

Одна из основательниц украинского движения Femen 31-летняя Оксана Шачко найдена мертвой в Париже. Об этом сообщила участница организации Анна Гуцол. Тело женщины обнаружили друзья, которые были встревожены ее долгим отсутствием. По основной версии следствия, Шачко покончила жизнь самоубийством. Известно, что она оставила предсмертную записку. Ранее Оксана Шачко уже дважды пыталась свести счеты с жизнью.

Последний раз живой Оксану Шачко видели в пятницу. Тогда же она оставила на своей странице в соцсетях фото картины с надписью "Вы — фейк". Похожие слова на английском "Вы все — фейк" будут и в предсмертной записке, которую в понедельник обнаружат рядом с телом девушки в ее парижской квартире. Дело расследует французская полиция. Основная версия — самоубийство. О смерти 31-летней украинки стало известно только во вторник, отмечает "ТВ Центр". Сначала информация разошлась по соцсетям феминисток.

"Мне довелось видеться и общаться с Оксаной в Париже. Несколько раз она приходила в наш сквот. Мы пытались вытаскивать её на акции, но парижская богема поглотила её. У Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья. За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной. Очень тяжело. Ксюха, мы же тебя любим! Мы всё это время были рядом, не фейковые, настоящие", - писали ее знакомые.

2011 год. Поездом Оксана Шачко едет в родной Хмельницкий навестить близких. Смоля одну сигарету за другой и потягивая пиво прямо из бутылки, рассказывает, как в 2008 году на Украине начиналось движение FEMEN, одним из основателей которого была Шачко.

"В Киеве мы начали свою деятельность с недовольства и очищения репутации Украины в Европе и во всем мире как страны-борделя о том, что все украинки - это проститутки. Ясное дело, что мы заработали эту репутацию после развала Советского Союза, когда развалились все заводы, когда реально работы не было и многие девушки ехали как мясо, как товар за границу в Европу, в секс-индустрию", - рассказывала она.

Первые лозунги "Украина - не бордель" сменились слоганом "Пришла, разделась, победила". Рабочая униформа активисток — цветочный венок на голове, джинсы и обязательно обнаженная грудь. Для своих голых протестов они придумают термин "секстремизм". Но тогда еще живой публицист Олесь Бузина скажет, что эти девушки не борются с проституцией, а рекламируют ее. Впрочем, они быстро поймают ветер перемен на Украине. И с темы продажных женщин мгновенно перейдут на продажных политиков. Сначала своих, местных, а потом решат, что могут влиять и на мировую политику. Они пытались прогнать с Венского бала Петра Порошенко. Выпрыгивали топлес перед итальянским премьером Сильвио Берлускони, президентом Чехии Милошом Земаном и перед автомобилем экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана.

Главным объектом нападок стал Владимир Путин и проводимая им политика. Активистки FEMEN в день выборов российского президента в 2012 году врывались на избирательный участок, пикетировали выставку в Ганновере, где были Ангела Меркель и Владимир Путин, обливались кровью на территории Киево-Печерской лавры в знак протеста против политики Москвы и пилили в самом центре Киева Поклонный крест, установленный в память о жертвах сталинских репрессий.

В 2013 году Оксана Шачко получила политическое убежище во Франции. На Украине участницы Femen якобы были в опасности.

"Причин для самоубийства у нее было достаточно много с учетом того, как из них делали героев последние 3-4 года, как их боготворили в западных СМИ и украинских СМИ, как из них делали лидеров протестного движения. А потом вдруг оказывается, что остальной бомонд с тобой не очень хочет общаться, потому что по факту ты как был "девушка, которая показывает свои сиськи", так и осталась для них", - рассуждает политолог Руслан Осташко.

Уже живя в Париже, борец с тоталитарными режимами Оксана Шачко первое время направо и налево раздавала интервью западным журналистам. А еще она стала художницей. Писала картины и провокационные иконы. Самая невинная из которых - Богоматерь в парандже. На других - ангелы с автоматами Калашникова, Святая Троица, играющая в рулетку, и сексуальные оргии с участием почитаемых христианами святых. То, что в нормальном обществе назовут оскорблением чувств верующих и богохульством, в Париже выставлялось на персональных выставках Оксаны Шачко.

"Я именно искусством занимаюсь, потому что все другие, остальные, это больше ремесленничество. И я провожу грань между ремесленничеством, людьми, которые делают это бездумно, и людей, которые думают и пытаются влаживать смысл в том, что они делают", - говорила она (стилистика речи сохранена, - прим. редакции).

9 июня дважды предпринимавшая попытки суицида Оксана Шачко разместила в своем инстаграме запись: "Нет настроения жить". Более 50 человек поставили "лайк". Тревогу не забил ни один из более чем двух тысяч подписчиков девушки в соцсетях.

Лилия Акиньшина, Валерия Дзгоева, Александр Званцев, "ТВ Центр".