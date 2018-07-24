Госдума одобрила проект безвизового въезда в Россию по FAN ID

Госдума приняла в первом чтении законопроект о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика на ЧМ-2018.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который разрешает обладателям паспорта болельщика - Fan ID - до конца года въезжать в Россию без визы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Паспорт болельщика выдавался иностранным гражданам, которые приезжали в нашу страну во время чемпионата мира по футболу, проходившего с 14 июня по 15 июля. Обладателям такого документа, купившим билет на футбольный матч, не требовалась виза для пересечения российской границы.

После финала мирового первенства Владимир Путин выступил с инициативой предоставить возможность всем, кто имеет Fan ID, до конца года снова приехать в Россию. А позже, в ходе недавней поездки в Калининград, президент предложил также давать бесплатные визы и членам семей болельщиков.

В Госдуме не исключили, что ко второму чтению в одобренный законопроект будет внесена соответствующая поправка.