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Госдума одобрила проект безвизового въезда в Россию по FAN ID

19:44
  • вторник
  • 24 июля 2018

Госдума приняла в первом чтении законопроект о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика на ЧМ-2018.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который разрешает обладателям паспорта болельщика - Fan ID - до конца года въезжать в Россию без визы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Паспорт болельщика выдавался иностранным гражданам, которые приезжали в нашу страну во время чемпионата мира по футболу, проходившего с 14 июня по 15 июля. Обладателям такого документа, купившим билет на футбольный матч, не требовалась виза для пересечения российской границы.

После финала мирового первенства Владимир Путин выступил с инициативой предоставить возможность всем, кто имеет Fan ID, до конца года снова приехать в Россию. А позже, в ходе недавней поездки в Калининград, президент предложил также давать бесплатные визы и членам семей болельщиков.

В Госдуме не исключили, что ко второму чтению в одобренный законопроект будет внесена соответствующая поправка. 

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