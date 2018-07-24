В Белом доме поделились ожиданиями от следующей встречи Трампа и Путина

​Проведение новой полноформатной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа позволило бы закрепить результаты саммита в Хельсинки, уверены в американской администрации. При этом, там пока не готовы назвать точные сроки новых переговоров двух лидеров.

Американский Белый дом считает, что проведение второй полноформатной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа позволило бы закрепить результаты саммита, который состоялся 16 июля в Хельсинки. Об этом рассказал представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, передает ТАСС.

"Вторая встреча двух лидеров будет представлять собой благоприятную возможность, позволяющую развить и изучить прогресс обеих сторон по серьезным вопросам национальной безопасности, которые обсуждались в Хельсинки", - отметил представитель СНБ.

По его словам, американская администрация воздерживается от оглашения предлагаемых сроков визита президента России Владимира Путина в Вашингтон.

Также он отказался предоставлять дополнительные сведения о планируемых встречах помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с его российским визави и партнерами из ряда европейских стран.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что практические аспекты визита Владимира Путина в Вашингтон будут обсуждаться позднее. Лидеры двух стран могут встретиться и на саммите G20 в Аргентине, и на других международных форумах, где они будут присутствовать.

До этого США направили президенту России приглашение нанести осенью официальный визит в Вашингтон. Как сообщили в Белом доме, его обсуждение уже началось.