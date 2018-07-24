ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Белом доме поделились ожиданиями от следующей встречи Трампа и Путина

18:56
  • вторник
  • 24 июля 2018

​Проведение новой полноформатной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа позволило бы закрепить результаты саммита в Хельсинки, уверены в американской администрации. При этом, там пока не готовы назвать точные сроки новых переговоров двух лидеров.

Американский Белый дом считает, что проведение второй полноформатной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа позволило бы закрепить результаты саммита, который состоялся 16 июля в Хельсинки. Об этом рассказал представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, передает ТАСС.

"Вторая встреча двух лидеров будет представлять собой благоприятную возможность, позволяющую развить и изучить прогресс обеих сторон по серьезным вопросам национальной безопасности, которые обсуждались в Хельсинки", - отметил представитель СНБ.

По его словам, американская администрация воздерживается от оглашения предлагаемых сроков визита президента России Владимира Путина в Вашингтон.

Также он отказался предоставлять дополнительные сведения о планируемых встречах помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с его российским визави и партнерами из ряда европейских стран.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что практические аспекты визита Владимира Путина в Вашингтон будут обсуждаться позднее. Лидеры двух стран могут встретиться и на саммите G20 в Аргентине, и на других международных форумах, где они будут присутствовать.

До этого США направили президенту России приглашение нанести осенью официальный визит в Вашингтон. Как сообщили в Белом доме, его обсуждение уже началось.

Читайте также:
Новости по теме
Белый дом
Белый дом
Белый дом США
Белый дом США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100