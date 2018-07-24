В Минобороны попросили США не мешать мирному процессу в Сирии и вывести войска

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал заявление командующего силами США на Ближнем Востоке Джозефа Вотела. Американский генерал сообщил телеканалу ABC, что совместная с Россией работа по возвращению беженцев в Сирию невозможна из-за поддержки Москвой Башара Асада.

США лучше не мешать мирному процессу в Сирии и вывести из страны свои войска. Об этом сообщил TVC.ru со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

Таким образом он прокомментировал заявление командующего силами США на Ближнем Востоке Джозефа Вотела о том, что взаимодействие с Россией по возвращению беженцев в Сирию невозможно из-за поддержки президента САР Башара Асада.

Конашенков напомнил, что в качестве главного обоснования присутствия американских войск в Сирии называлась борьба с террористами "Исламского государства" (деятельность группировки запрещена в России). Однако, по словам российского генерала, до вступления России в борьбу с боевиками их число только увеличивалось из-за бездействия США и коалиции. В то же время, правительственные войска САР при поддержке ВКС России к настоящему моменту смогли уничтожить террористов практически на всей территории страны. Конашенков подчеркнул, что в настоящее время основной задачей на территории Сирии являются мирный процесс, восстановление инфраструктуры и возвращение беженцев.

Таким образом, оснований для проведения военной операции на сирийской территории у американских войск не остается. Представитель российского Минобороны отметил, что единственная возможность для военных из США задержаться в Сирии - это оказание помощи в возвращении беженцев в свои дома.

"Если нынешний командующий силами США на Ближнем Востоке не видит для такого взаимодействия возможностей, то лучшим выходом будет не мешать мирному процессу и приступить к ускоренному выводу военнослужащих США с территории Сирии", - подчеркнул Конашенков.

Он также заявил, что слова генерала Вотела дискредитируют официальную позицию руководства США и усугубляют незаконность присутствия американских военных на территории Сирии.