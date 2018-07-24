Собянин в качестве кандидата в мэры встретился со своими доверенными лицами

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин в избирательном штабе провел встречу со своими доверенными лицами. В разговоре с ними он подчеркнул, что подавляющее большинство всех предвыборных обещаний исполнено.

Кандидат в мэры Москвы и действующий глава города Сергей Собянин встретился со своими доверенными лицами в избирательном штабе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Спасибо, что пришли на встречу. Спасибо, что вы оказали мне доверие, став моими доверенными лицами. Вообще это такой серьезный гражданский поступок. Должность мэра - это не самое простое занятие. Помимо достижений есть и проблемы, есть задачи, над которыми надо работать. И вы разделяете сегодня и ответственность за то, что произошло и что происходит. По большому счету, своими именами гарантируете, что те обещания, которые мы даем в период предвыборной кампании, будут выполнены. Здесь собрались люди разных возрастов, разных профессий, и, пожалуй, самое главное, что нас объединяет: что мы неравнодушны и активны, мы любим свой город и вместе делаем все, чтобы город процветал", - сказал Собянин на встрече.

По его словам, среди нынешних доверенных лиц есть те, кто принимал участие в предыдущей избирательной кампании. Собянин добавил, что подавляющее большинство всех предвыборных обещаний исполнено.

"Мы действительно многое сделали, но это совсем не означает, что у нас в городе нет проблем, нерешенных задач. Наоборот, мы находимся в середине пути. И нам не замедляться, и не успокаиваться нужно, а, наоборот, более активно двигаться вперед. Москва вошла в пятерку лучших городов мира, но если мы ничего не будем делать, не будем двигаться вперед, мы очень быстро скатимся опять вниз", - сказал мэр Москвы.

Он добавил, что от благополучия города зависит благополучие каждого москвича. "Нам необходимо реализовать большие, можно сказать, гигантские проекты в области транспорта, медицины, образования, социальной защиты, экологии", - подчеркнул он.

В свою очередь, доверенное лицо кандидата певец Дмитрий Маликов объяснил, почему поддержал Сергея Собянина.

"Я вижу огромное количество позитивных изменений. Но главное, что все эти изменения позитивные влияют не только на качество жизни, но и на нас самих. Мы лишний раз не выкинем бумажку или жвачку, то есть как-то это все дисциплинирует. Мне кажется, это самое большое достижение нашего мэра", - отметил он.

Кинорежиссер Карен Шахназаров, который тоже является доверенным лицом Собянина, заявил, что задача мэра столицы - создание комфортных условий проживания в городе, а не участие в политических состязаниях.

"Я понимаю, что на этих выборах будут политические состязания. Но я хотел бы напомнить всем москвичам, что политика политикой, а вода, безопасность, канализация - это для всех, независимо от политических взглядов. По-моему, все-таки при выборах мэра надо не политические задачи решать, а прежде всего хозяйственные. На мой взгляд, сегодня мэр Москвы делает колоссальную работу по поддержанию фантастически огромного городского организма", - сказал он.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.