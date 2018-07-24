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Трамп опасается попыток России обеспечить победу демократам на выборах

19:31
  • вторник
  • 24 июля 2018

Ни один президент США не был более жестким с Россией, чем Дональд Трамп. Об этом утверждает сам действующий хозяин Белого дома. По его словам, именно в связи с этим Москва может попытаться вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году и помочь демократам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может помочь Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс в 2018 году.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет прилагать массу усилий, чтобы оказать влияние на приближающиеся выборы. Поскольку никакой другой президент не был более жестким с Россией, чем я, они будут изо всех сил пытаться помочь демократам. Они определенно не хотят Трампа!" - написал он в своем Twitter.

Ранее в США появился отдел по борьбе с российскими кибератаками, о создании которого объявил директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Пол Накасоне.

До этого Трамп принял выводы американской разведки, которая обвиняет Москву во вмешательстве в президентские выборы в Штатах в 2016 году.

При этом, он также заявил, что доверяет и президенту России Владимиру Путину.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы и возможных связей Трампа с Москвой ведется спецпрокурором Робертом Мюллером и в обеих палатах конгресса США.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

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