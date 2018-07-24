Трамп опасается попыток России обеспечить победу демократам на выборах

Ни один президент США не был более жестким с Россией, чем Дональд Трамп. Об этом утверждает сам действующий хозяин Белого дома. По его словам, именно в связи с этим Москва может попытаться вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году и помочь демократам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может помочь Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс в 2018 году.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет прилагать массу усилий, чтобы оказать влияние на приближающиеся выборы. Поскольку никакой другой президент не был более жестким с Россией, чем я, они будут изо всех сил пытаться помочь демократам. Они определенно не хотят Трампа!" - написал он в своем Twitter.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2018 г.

Ранее в США появился отдел по борьбе с российскими кибератаками, о создании которого объявил директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Пол Накасоне.

До этого Трамп принял выводы американской разведки, которая обвиняет Москву во вмешательстве в президентские выборы в Штатах в 2016 году.

При этом, он также заявил, что доверяет и президенту России Владимиру Путину.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы и возможных связей Трампа с Москвой ведется спецпрокурором Робертом Мюллером и в обеих палатах конгресса США.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.