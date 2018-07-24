Медведев обсудил с врио главы Ненецкого АО проблему ветхого жилья в регионе

Премьер-министр Дмитрий Медведев провёл встречу с главой Внешэкономбанка Игорем Шуваловым. Ранее глава правительства встретился с временно исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа Александром Цыбульским.

Дмитрий Медведев сообщил Игорю Шувалову, что подписал новый финансовый меморандум, отметил "ТВ Центр". Документ с более мягкими правилами даст возможность кредитовать большее количество проектов, среди которых социальные, инновационные и цифровая экономика.

Ранее председатель правительства провёл ещё одну встречу с временно исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа Александром Цыбульским. Он доложил Дмитрию Медведеву о том, что в регионе удалось возобновить социальные выплаты, в первую очередь многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, а также семьям, усыновившим детей. Кроме того, в автономном округе активно решается вопрос и с ветхим жильём.

"Из проблемных точек – я сам это видел во время посещения округа, мне это показывали – одной из существеннейших проблем является ветхое и аварийное жильё, доставшееся в наследство с периода Советского Союза. Как Вы предполагаете эту проблему решать?", - поинтересовался Медведев.

"Первое – мы увеличиваем темпы жилищного строительства, чтобы выйти на 25 тысяч квадратных метров в год. Думаю, со следующего года мы эту планку зафиксируем. Мы сегодня субсидируем процентную ставку банков людям, чтобы они могли брать ипотечные кредиты под 1%. Сегодня эта программа активно заработала", - ответил Цыбульский.