Общественная дискуссия по пенсионной реформе продлится до 24 сентября

Правительство намерено проводить индексацию пенсий ежегодно с 1 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Также она рассказала, что в Фонде соцстрахования заложены средства на оплату больничных листов и пособий работникам, которые продолжат трудиться после изменения пенсионного законодательства.

Внешнеэкономические факторы не повлияют на выполнение государством своих социальных обязательств, а фонд социального страхования будет формироваться с учетом изменений в пенсионном законодательстве, сообщил "ТВ Центр".

В рамках специального нацпроекта правительство выделит 330 миллиардов рублей на борьбу с онкозаболеваниями. Предусмотрены средства на оплату больничных листов и других пособий, реабилитацию и санаторное лечение работников старшего возраста. Индексация пенсий будет производиться раз в год с 1 января. Первая уже в 2019 году. Кабинет министров готовит соответствующие поправки.

"Предложенные параметры рассчитаны с учетом изменения пенсионного законодательства. Все высвободившиеся средства в результате повышения пенсионного возраста будут направлены на индексацию пенсионных выплат в полном объеме, и даже с некоторым затрагиванием тех дополнительных доходов, которые получаются в результате роста фонда оплаты труда в связи с макроэкономическим прогнозом", - отметила зампред правительства России Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что работники, которые не выйдут на пенсию в связи с повышением пенсионного возраста, гарантировано получат все пособия и выплаты, которые уже заложены в бюджет Фонда социального страхования. Повышать пенсионный возраст планируется постепенно. Для мужчин 59-го года рождения и младше он продлится до 2028 года. К тому моменту возраст выхода на отдых будет 65 лет. Для женщин, родившихся в 64-м и позже, изменения еще больше растянуты во времени. Только к 2034 году они станут выходить на пенсию в 63 года. Хотя, достигнув и этого возраста, многие не хотят отправляться на заслуженный отдых. Людмила Аграновская, горнолыжный тренер, ей 86. Говорит, что работа тяжелая, но любимая, а потому только придает силы. Трудовой стаж – 64 года, и она не то что о пенсии не думает, даже в отпуске ни разу не была.

"У меня Ольга, дочь, она тоже уже пенсионерка. Даже не верится, что она уже пенсионерка и тоже работает. Мы от работы получаем радость. Работа, она тоже помогает продлевать жизнь. В 55 лет еще человек, мне кажется, только-только начинает. И работа у него идет и уже знает, и он хочет работать, а его раз – на пенсию", - отметила тренер специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по горнолыжному спорту "Эдельвейс" Людмила Аграновская.

Но дело не только в этом. Решение о повышении пенсионного возраста основано на реальных оценках состояния экономики и перспективах её развития. Когда закладывалась нынешняя система, на одного пенсионера приходилось четыре работника, сейчас – лишь двое. И в будущем ситуация только усложнится. Средняя продолжительность жизни на сегодня – почти 74 года. Прогнозы, которые в правительстве оценивают, как достоверные, говорят, что уже через 10 лет, продолжительность жизни мужчин составит 75 лет. У женщин – еще выше. Соотношение пенсионеров и работающих граждан составит один к одному. Это будет означать крах пенсионной системы, если сегодня не пытаться ее перенастроить.

"Мы не вытянем эту тему и оставим в наследство своим детям и внукам просто страшную систему. Мало того, что это пенсия маленькая, мы еще не готовы будем ее платить. Система установлена в 28-м году, по-настоящему заработала в 56-м году. 60 лет не менялась. Весь мир переходит и учитывает объективную реальность. Мы только в последнюю очередь", - отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Повышение пенсионного возраста затронет не всех. Например, сохранятся льготы военным или тем, кто задействован на вредном производстве. Впрочем, многое в предстоящей реформе еще только предстоит обсудить. После принятия законопроекта в первом чтении власти взяли большую паузу для самой широкой общественной дискуссии на всех уровнях. Она продлится до 24 сентября.

Александр Огородников, Георгий Бабаян, "ТВ Центр"