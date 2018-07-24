Кандидат Собянин провел встречу с доверенными лицами

Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц двух кандидатов на пост мэра Москвы. 22 человека значатся в дополнительном списке действующего мэра столицы, самовыдвиженца Сергея Собянина. Общее число его доверенных лиц превысило 150 человек. Комиссия также утвердила список кандидата от партии КПРФ Вадима Кумина. В нем 90 имен. Сами участники предвыборной гонки провели встречи с избирателями, своими сторонниками и журналистами.

Рассмотрев необходимый пакет документов, Мосгоризибрком единогласно зарегистрировал дополнительный список доверенных лиц, представленный комиссии кандидатами Вадимом Куминым и Сергеем Собяниным, сообщил "ТВ Центр". В итоге, помогать кандидату Собянину на этих выборах будут 152 доверенных лица. Среди них много людей, которых действительно знает вся страна. В их числе телеведущий Николай Дроздов, певица Полина Гагарина, худрук театра "Современник" Галина Волчек, режиссёры Никита Михалков и Карен Шахназаров.

"Действительно, то, что я вижу, как развивается Москва, как она изменилась с тех пор, как Сергей Семенович стал мэром Москвы, меня убеждает в том, что нужно его поддерживать и помочь ему избраться на следующий срок. Потому что, мне кажется, что Москва в правильном направлении развивается", - отметил Шахназаров.

Со своими доверенными лицами Сергей Собянин провел личную встречу, вначале поблагодарив всех их за оказанное доверие.

"Спасибо, что вы оказали мне доверие, став моими доверенными лицами. Вообще, это такой сложный гражданский поступок. Должность мэра – это не самое простое занятие. Помимо достижений, есть и проблемы. Есть задачи, над которыми надо работать. И вы, по большому счету, разделяете сегодня и ответственность за то, что произошло, и ответственность за то, что происходит. И, по большому счету, своими именами гарантируете, что те обещания, которые мы даем в период предвыборной компании, будут выполнены", - сказал он.

А планов, действительно, масса, подчеркнул Собянин. Да, конечно, Москва сейчас вошла в пятерку лучших городов мира, однако останавливаться на этом не стоит, иначе можно опять скатиться вниз, подчеркнул действующий мэр. Нужно идти только вперед, продолжая реализовывать масштабные проекты в области транспорта, медецины, образования, социальной защиты и экологии.

Но при всем этом громадье планов, не надо измерять успех в километрах, миллиардах и миллионах. Наш успех заключается в том, чтобы москвичи, каждый человек, чувствовал, что эти проекты реализуются для него. Ради него. Чтобы в результате этих проектов, он сказал: "Да, город стал более комфортным для меня. Более удобным. Такой город я люблю", - подчеркнул мэр.

В Измайлово во вторник вечером приехали доверенные лица кандидата от КПРФ Вадима Кумина. Там они встретись с москвичами, обсудив с ними проблемы расселения общежитий. Илья Свиридов, представляющий "Справедливую Россию", тоже посвятил свой вечер общению с горожанами. Кандидат приехал в район Ростокино, где поговорил с людьми. Проблемы у них типичные: у кого-то в подъезде давно не было ремонта. Другие хотят новую детскую площадку. Но есть и одна общая просьба – возобновить в районе работу поликлиники.

Конкретно эта проблема имеет очень простое решение. То помещение, которое на сегодняшний день пустует пять лет, его просто нужно вернуть в систему городского здравоохранения и нужно, чтобы эта поликлиника вновь заработала для жителей Ростокино", - пояснил Свиридов.

Пока Госдума не ушла на каникулы, еще одному кандидату в мэры Москвы, Михаилу Дегтярёву приходится совмещать предвыборную кампанию с работой в парламенте. Он, вместе с коллегами, представлял там законопроект о безвизовом въезде в Россию для иностранцев, оформивших паспорт болельщика.

"Мы в Государственной Думе приняли сегодня в первом чтении возможность иностранным болельщикам до конца года вернуться в Россию. Посмотреть ее красоты, окунуться в гостеприимство наше. Ну и, конечно, оставить свои деньги. Средний и малый бизнес, особенно в Москве, заинтересованы в росте туристического потока", - пояснил Дегтярев.

Предвыборная программа Дегтярёва называется "Москва 2.0". Столица, по мнению претендента от ЛДПР, должна получить статус исторического поселения на территории России, стать еще более открытой для туристов и удобной для москвичей. Время, чтобы определиться за кого голосовать, у них еще безусловно есть. Выборы мэра назначены на 9 сентября.

Александр Панюшкин, Евгений Назарюк, "ТВ Центр", Москва