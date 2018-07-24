МИД: Израиль высоко оценил усилия по созданию южной зоны деэскалации в Сирии

В МИД России заявили, что Израиль высоко оценил усилия Москвы по созданию зоны деэскалации на юго-западе Сирии.

Власти Израиля высоко оценили усилия России по созданию зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Артем Кожин.

"Руководство Израиля высоко оценило российские усилия по созданию зоны деэскалации на юго-западе Сирии, что предусматривало отвод из этого района всех несирийских вооруженных формирований", - говорится в его комментарии.

Также он подчеркнул, что американская сторона, с которой обговаривались детали функционирования зоны, не выполнила собственные обещания отделить сирийскую вооруженную оппозицию от боевиков запрещенных в России террористических группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусры".

"Это вынудило сирийскую правительственную армию при поддержке российских ВКС осуществить войсковую операцию по ликвидации очага террористической активности в районах, прилегающих к Голанским высотам", - сказал Кожин.

Также он опроверг информацию ряда СМИ, согласно которой, в ходе встречи в Иерусалиме 23 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы отверг предложение России позволить иранским силам остаться в Сирии на расстоянии не менее 100 километров от линии прекращения огня на Голанских высотах.

"Такие сообщения не соответствуют действительности. Могу ответственно заявить, что переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова с премьер-министром Биньямином Нетаньяху были предельно конструктивными", - отметил Кожин.