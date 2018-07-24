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Суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове

21:28
  • вторник
  • 24 июля 2018

В Московской области суд арестовал подозреваемого в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. В рамках расследования назначены экспертизы, в том числе генетическая, психиатрическая и судебно-медицинская.

В Подмосковье суд арестовал арестовал жителя Серпуховского района, подозреваемого в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий, передает "Интерфакс".

Она добавила, что в рамках расследования назначены экспертизы, в том числе генетическая, психиатрическая и судебно-медицинская.

"Также было изучено видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как подозреваемый проходит и держит в руках спортивную сумку, в которой позже было обнаружено тело ребенка", - отметила собеседница агентства.

22 июля с детской площадки в Серпухове пропала пятилетняя девочка. Ее поиски организовали незамедлительно. Однако, несмотря на все усилия волонтеров отряда "Лиза Алерт", найти живым ребенка не удалось. ЕЕ обнаружили в спортивной сумке, в которой находилось тело пропавшей девочки.

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