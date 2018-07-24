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Рубль резко упал после твита Трампа

21:55
  • вторник
  • 24 июля 2018

Курсы доллара и евро резко выросли вечером 24 июля. Американская и европейская валюты поднялись почти на рубль. Это произошло после твита президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы в Соединенных Штатах.

Курсы доллара и евро выросли почти на рубль вечером во вторник. Об этом гласят данные Московской биржи. По состоянию на 21:42 по московскому времени курс доллара достиг отметки 63,30 рубля, а евро — 73,90 рубля.

Скачок начался примерно в 19:10 по московскому времени. Как сообщает "Российская газета", это произошло на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в предстоящие промежуточные выборы в Соединенных Штатах.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет прилагать массу усилий, чтобы оказать влияние на приближающиеся выборы. Поскольку никакой другой президент не был более жестким с Россией, чем я, они будут изо всех сил пытаться помочь демократам. Они определенно не хотят Трампа!" - написал он в своем Twitter.

До этого Трамп принял выводы американской разведки, которая обвиняет Москву во вмешательстве в президентские выборы в Штатах в 2016 году.

При этом, он также заявил, что доверяет и президенту России Владимиру Путину.

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