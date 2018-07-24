Лавров, Герасимов и Макрон обсудили восстановление Сирии

В Париже состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова, главы Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова и президента Франции Эммануэля Макрона. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и ход реализации Минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года.

Глава МИД России Сергей Лавров и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудили с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии. Об этом сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы подробно обсуждалась ситуация в Сирии, задачи ускорения процесса политического урегулирования, а также вопросы постконфликтного восстановления страны с акцентом на важность скорейшего возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в места своего первоначального проживания", - отметили на Смоленской площади.

Также стороны рассмотрели ход реализации Минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года. Они подтвердили намерение продолжить контакты в рамках нормандского формата.

Ранее Лавров и Герасимов посетили Берлин и Иерусалим. В столице Германии они встретились с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии, а также украинский кризис.

За день до этого Герасимов и Лавров обсудили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке. Тогда также особенное внимание было уделено Сирии. Кроме того, стороны подтвердили важность скоординированных усилий по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны.

24 июля стало известно, что сирийские беженцы покидают лагерь в Джебабе и возвращаются в родные места, освобожденные от боевиков. В настоящий момент в пункте временного проживания остаются около 150 семей, большинство из них выходцы из провинции Дераа. Им оказывается вся необходимая помощь.