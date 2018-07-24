ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два человека погибли в Петербурге из-за взрыва баллона с газом

22:52
  • вторник
  • 24 июля 2018

Взрыв газового баллона произошел в гараже частного жилого дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В результате погибли два человека, еще трое пострадали.

В гараже частного жилого дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газового баллона. В результате погибли два человека, еще трое пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Инцидент произошел на улице Лермонтова. Из-за взрыва полностью разрушен пристроенный гараж и частично — жилой дом.

Обстоятельства инцидента выясняются.

17 июля на территории промзоны в Санкт-Петербурге из-за разгерметизации 50-литровой емкости с пропаном произошел взрыв. В результате ЧП погибли двое рабочих, повреждены соседние здания.

Главное сегодня
Скорая помощь в Санкт-Петербурге
Скорая помощь в Санкт-Петербурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100