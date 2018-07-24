Два человека погибли в Петербурге из-за взрыва баллона с газом

Взрыв газового баллона произошел в гараже частного жилого дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В результате погибли два человека, еще трое пострадали.

В гараже частного жилого дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газового баллона. В результате погибли два человека, еще трое пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Инцидент произошел на улице Лермонтова. Из-за взрыва полностью разрушен пристроенный гараж и частично — жилой дом.

Обстоятельства инцидента выясняются.

17 июля на территории промзоны в Санкт-Петербурге из-за разгерметизации 50-литровой емкости с пропаном произошел взрыв. В результате ЧП погибли двое рабочих, повреждены соседние здания.