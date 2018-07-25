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В деле о пожаре в "Зимней вишне" могут появиться новые фигуранты

07:11
  • среда
  • 25 июля 2018

В Следственном комитете сообщили, что в деле о пожаре в "Зимней вишне" могут появиться новые фигуранты, в том числе чиновники. При этом семи фигурантам будут в ближайшие дни предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России Сергей Голкин сообщил, что в деле о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" могут появиться новые фигуранты. Его слова приводит "Коммерсант".

"Я не исключаю, что в нем появятся новые фигуранты, в том числе из чиновников, дававших разрешения на строительство и эксплуатацию ТРЦ", - сказал Голкин, подчеркнув при этом, что расследование трагедии продолжается.

Вместе с тем представитель СК добавил, что семи фигурантам будут в ближайшие дни предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Ранее стало известно, что в Кемерове начали сносить основное здание сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня". На площадке работает тяжелая техника, которая будет разбирать конструкции около трех месяцев - приблизительно, до октября 2018 года.

10 июля Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина. Его обвиняют в халатности о халатности, он первым прибыл на тушение пожара в ТЦ "Зимняя вишня". 

Пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых - дети. Представители следствия считают, что в ТЦ несколько дней не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник. Помимо Бурсина по делу о пожаре арестованы еще десять человек.

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