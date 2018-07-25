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Трамп обозначил условие отказа от пошлин на европейские товары

07:22
  • среда
  • 25 июля 2018

Дональд Трамп заявил, что мировой рынок станет свободным, а торговля - честной, когда и США, и ЕС откажутся от всех пошлин, барьеров и субсидий. Американский лидер добавил, что Вашингтон готов на это, но Европа - пока нет.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп описал ситуацию, при которой его страна откажется от ранее введенных пошлин на товары из Евровоюза. Об этом пишет "Газета.ру".

"И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей!", - написал американский лидер у себя в Twitter. 

При этом Трамп подчеркнул, что, по его мнению, европейцы все еще не готовы на подобный шаг, в отличие от США. 

Ранее министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что ЕС и США фактически находятся в состоянии торговой войны. Он подчеркнул, что нынешнее положение дел угрожает мировому росту, так что Вашингтон должен сделать первый шаг на пути к диалогу и отказаться от новых пошлин, пересмотрев при этом уже принятые.

С 1 июня вступило в силу решение Трампа о введении сбора в размере 25% на импорт стали и 10% на алюминий из Евросоюза. Позднее президент Штатов пригрозил ввести еще и пошлины на импортируемые из стран ЕС автомобили.

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