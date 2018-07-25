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Пентагон продолжит производство противотанковых комплексов для Украины

07:33
  • среда
  • 25 июля 2018

Пентагон заключил новый контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сумма сделки оценивается более чем в 307 миллионов долларов. Поставки будут осуществляться в Тайвань, Австралию, Турцию, Литву и Эстонию, а также на Украину. Производство этой партии завершат к 31 августа 2021 года.

На сайте Пентагона появилось сообщение о заключении нового контракта на более чем 307,5 миллиона долларов на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin, предназначенных для поставок за рубеж. Внимание на публикацию обратил "Интерфакс".

Поставки будут осуществляться в Тайвань, Австралию, Турцию, Литву и Эстонию, а также на Украину. Отмечается, что производство этой партии комплексов завершится к 31 августа 2021 года. Занимается процессом консорциум Raytheon-Lockheed Martin Javelin.

Продажа летальных вооружений Украине была одобрена администрацией президента США Дональда Трампа в 2017 году.

Ранее в Конгрессе Штатов комитеты палаты представителей и сената по делам вооруженных сил согласовали проект закона о национальной обороне страны на 2019 год. В нем отмечается необходимость "противодействия России" и, в частности, закрепляется пункт о продлении запрета на сотрудничество Пентагона с Минобороны. 

До этого стало известно, что Пентагон передаст Киеву не менее 200 миллионов долларов. Средства выделяются на улучшение оборонного потенциала украинских вооруженных сил.

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