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В Приамурье подсчитали предварительный ущерб от паводка

07:44
  • среда
  • 25 июля 2018

По предварительным данным, ущерб от паводка для транспортной инфраструктуры Приамурья составляет 400 миллионов рублей, а в сельскохозяйственной отрасли - более 500 миллионов рублей. Сейчас паводок дошел до Константиновского района, сместившись ниже по течению реки Амур.

В пресс-службе правительства Амурской области сообщили, что сумма ущерба от паводка приближается к 1 миллиарду рублей. Об этом пишет "Интерфакс".

"Согласно предварительным данным, ущерб от паводка для транспортной инфраструктуры составляет 400 миллионов рублей и более 500 миллионов рублей в сельскохозяйственной отрасли, где повреждено около 126 тысяч гектаров посевных площадей", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что сейчас паводок дошел до Константиновского района, сместившись ниже по течению реки Амур.

Ранее сообщалось, что в Приамурье направили дополнительные отряды спасателей, так как вода там поднималась на полметра в сутки из-за многодневных проливных дождей. В Благовещенске, где затопило более сотни домов, был введен режим ЧС. 

При этом сложная ситуация отмечалась и в центральной России. В частности, в Брянске под водой оказались десятки улиц, так как ливневые стоки не справились с нагрузкой.

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