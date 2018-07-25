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Российские дипломаты вновь посетят Бутину в американской тюрьме

07:55
  • среда
  • 25 июля 2018

Российские дипломаты вновь посетят задержанную в США соотечественницу Марию Бутину 26 июля. При этом они намерены обсудить с администрацией тюрьмы возможность доставки Бутиной почтовой корреспонденции. Кроме того, в диппредставительстве требуют открыть на имя задержанной специальный счет для оплаты звонков.

Представители посольства России в Соединенных Штатах назвали дату нового визита дипломатов к задержанной в Вашингтоне Марии Бутиной. Об этом пишет "Газета.ру".

"Следующий визит запланирован на 26 июля. С администрацией тюрьмы США намерены обсудить возможность доставки Марии почтовой корреспонденции", - говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter.

Кроме того, там озвучивается требование открыть на имя Бутиной специальный счет, с которого можно будет оплачивать звонки россиянки родственникам и в посольство.

Ранее американские СМИ написали, что Бутина получала финансирование от российского миллиардера Константина Николаева. Уточнялось, что он якобы спонсировал организацию по защите права на ношение оружия, которую Бутина представляет.

О задержании россиянки стало известно 16 июля. В Минюсте США отметили, что с 2015-го по 2017 год она прибыла в страну по студенческой визе и работала на российского чиновника высокого ранга. Бутину обвинили в связях с российскими спецслужбами и арестовали. Ей предъявлены обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации на территории США.

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