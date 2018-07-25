Глава СК рассказал о результатах экспертизы по отравлению Александра III

Специальная экспертиза опровергла предположения о возможном отравлении российского императора Александра III. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин. Он также напомнил, что ранее была подтверждена подлинность останков императора Николая II.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что проведенная экспертиза развеяла предположения о возможном отравлении российского императора Александра III. Слова главы СК приводят "Известия".

Как отметил Бастрыкин, теорию об отравлении решили проверить, расследуя гибель семьи последнего императора Николая II. Соответствующая экспертиза дала отрицательный результат.

Вместе с тем глава СК напомнил, что была подтверждена подлинность останков императора Николая II. Для этого осуществлялись комплексные комиссионные молекулярно-генетические тесты.

Ранее в Екатеринбурге в столетнюю годовщину гибели царской семьи прошел Крестный ход. Участие в нем приняли десятки тысяч человек. Процессию возглавил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Верующие прошли от Храма-на-Крови, места гибели Романовых, до Ганиной ямы, где были спрятаны тела.