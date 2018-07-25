В сирийской Думе продлили учебный год

В сирийском городе Дума школы продлили учебный год, чтобы дети смогли завершить программу. Это стало возможным только после освобождения пригородов Дамаска от боевиков. Продолжаются занятия и в соседней Харасте. Семь лет, пока там были исламисты, школы не работали, и дети не учились вообще.

Самая ответственная миссия - у лучших учеников. Электричества в этой школе в городе Дума пока нет, поэтому о начале и окончании уроков возвещает колокольчик. Только эта школа в Думе принимает 1700 детей, передает "ТВ Центр".

"Когда здесь находились боевики, ни одна школа не работала. Многие ученики сильно отстали по программе. Есть даже такие, кто не умеет ни читать, ни писать. Сейчас, когда Думу освободили, государство приняло решение продлить учебный год специально для таких детей. Чтобы уже в следующем учебном году они шли в ногу со сверстниками", - рассказал директор школы Рафат Аль Мауля.

С учебниками, тетрадями, ручками и даже мелом пока большие трудности. Учителям приходится вести урок, ориентируясь лишь на детскую память. Помогают занятия в форме игр.

"Шесть лет назад, когда в Думу пришли боевики, они заявили мне, что учить детей они будут совсем другому и я не нужна. Я была вынуждена уехать. Жила в Дамаске. Как только я узнала, что город освободили, сразу решила вернуться. Здесь же много детей, я нужна им. Я очень сильно скучала по своим ученикам", - рассказала Асма Шэх Дахэль.

Мальчики - налево, девочки - направо. В раздельных классах лучше дисциплина, решили педагоги. Перечень предметов не велик: арабский язык, знания о человеке и природе, математика.

На переменах - новые знакомства. Детей здесь становится все больше ежедневно. Возвращаются беженцы. "Мы жили в подвале и боялись выйти на улицу, потому что боевики были везде, и лучше было не попадаться им на глаза, чтобы не навлечь на себя неприятности. Еды было мало. Одна лепешка стоила целых 800 лир", - говорит Шади Аль Асмади.

Юный Шади по-взрослому рассуждает о войне. Он хочет хорошо учиться и стать врачом. Чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. Мальчик знает цену такой помощи. За свою непродолжительную жизнь Шади хорошо усвоил именно этот урок.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.